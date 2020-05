London-ordførar kritisk til restart av Premier League

sport

Khan er motstandar av ideen om å starte Premier League opp igjen i starten av juni, som det no blir diskutert. Det seier ein talsmann til den britiske avisa Evening Standard.

– Sadiq er interessert i at Premier League og profesjonell sport blir teken opp att, men denne krisa rammar framleis landet vårt, og hundrevis av menneske døyr kvar einaste dag. Då meiner Khan at det er for tidleg å diskutere restart av Premier League, seier talspersonen.

Britiske styresmakter har opna for at ein kan spele kampar utan publikum i juni, men det er motstand frå fleire klubbar mot planane om å gjere det på nøytral bane. Dessutan har fleire spelarar uttrykte at dei er skeptiske til å skulle spele igjen under pandemien.

Khan sjølv har ikkje eit London-lag som favoritt, men derimot serieleiar Liverpool.

– Som tilhengjar av Liverpool ønskjer Sadiq naturlegvis at Premier League vender tilbake. Men det kan berre skje når det er trygt, seier talspersonen.

(©NPK)