Nora Mørk: – Hadde nokon sagt «du får tre bra år og så blir du skadd igjen», hadde eg teke det

– Eg føler eg har ein del å ta igjen. Eg har jo mista fem meisterskapar der eg har vore skadd. Det er bittert og vondt å tenkje på. Eg ville gjort kva som helst for å vere skadefri heile tida. Men eg er veldig glad for alt eg har opplevd òg, seier Nora Mørk til NTB.

For sjølv om ho i ein alder av 29 år kan sjå tilbake på ein særs bra handballkarriere med tre EM-gull, eit VM-gull, eit VM-sølv og ein OL-bronse, og dessutan fire meisterligagull, har ho gått glipp av mykje som følgje av skader og operasjonar i knea.

Om ho ikkje hadde slite så mykje med skadar ville ho nok vore med og teke OL-gull i London i 2012, og dessutan VM-gull i Brasil i 2011.

– Eg er veldig lei av å vere skadd, og eg føler eg har hatt mykje uflaks. Hadde nokon sagt «du får tre bra år og så blir du skadd igjen», hadde eg teke dei tre åra. Så lei er eg. Men eg er ikkje ferdig på ein handballbane, det er eg ikkje, seier ho i intervjuet med NTB på Bislett i Oslo.

Tosifra

I februar vart ho operert igjen. Mørk er oppe i eit tosifra tal kneoperasjoner.

– Har du nokon gonger tenkt at no er det nok, no orkar eg ikkje meir?

– Eg hugsar eg tenkte «dette er det ikke noen vits å trene så hardt for, å legge opp hele sommerferien for å trene, for det har ingenting å si». Det var etter at eg rauk menisken etter å ha trena opp korsbandet i åtte månader med det siste skotet på den treninga hausten 2018. Då var det nokon tunge netter og månader, seier ho, før ho held fram:

– Etter inngrepa og skadane har eg som oftast vore lei meg i ein månads tid før eg byrjar å få motivasjonen tilbake. Han kjem gradvis tilbake med opptreninga. Men det er verst mentalt, for å ryke korsbandet gjer jo berre vondt i eitt minutt, seier ho og ler.

– Rakk OL

Då Mørk skada korsbandet etter Bucureşti-debuten i august, visste ho kva som venta.

– Det var kjipt sjølvsagt, men eg visste korleis tida vart. Å rekke OL var det viktigaste. Men hadde det òg roke, ville det vorte slitsamt og tungt å komme tilbake, seier ho.

– Eg hugsar at eg ringde Stine Oftedal etter MR-undersøkinga etter leddbandskaden i kneet i august. «Jeg røk korsbåndet, jeg røk alt sammen», sa eg til henne. «Du får ikke lov til å slutte», svarte ho. Det betydde ein del for meg.

Mørk fortel ho ikkje føler seg hemma i kvardagen, trass i alle kneoperasjonene.

– No trenar eg masse og følar meg bra. Eg føler meg faktisk betre i knea no enn eg har gjort på lang, lang tid. Eg har jo alltid spelt med mykje smerter.

Mykje trening

Mørk kom heim til Noreg på formiddagen 12. mars for ein sjekk av menisk og kne, same dagen som landet stengde heilt ned som følgje av koronaviruset. Dagane går i mykje trening og tid med familien.

– Det er veldig mykje trening for tida. Vi får trene på Olympiatoppen, og eg er der nesten kvar dag. Eg følgjer eit opplegg frå landslaget som har vore kjempebra. Målet mitt er å kome i kjempeform. I tillegg bruker eg mykje tid med familien. Eg har ikkje gjort det dei siste åra, så eg er veldig glad for å vere med dei no.

Ho fortel at ho hadde vore klar til å spele i OL i juli/august, dersom det hadde vorte noko av.

– Eg ville vore klar til start om eg hadde vorte teken ut. Men no er jo OL utsett, så det er bra. Då får vi trena saman og forhåpentleg spelt mange kampar før OL og fått eit endå betre lag.

Ho har ikkje problem med å motivere seg til meisterskap dei neste månadene og åra.

– EM på heimebane blir eit høgdepunkt, det same blir OL. Det er dei største motivasjonsfaktorane no. I tillegg gler eg meg veldig til å kome tilbake til meisterligaen og prøve å vinne Final Four.

Likevel synest Mørk det hadde vore rart å fullføre meisterligaspel denne sesongen.

– Tenk på dei nye spelarane som kjem inn på eit nytt lag. Dei kan jo vinne meisterligaen etter å ha spelt 15 minutt med det nye laget! Nei, eg håper ikkje det blir noko av. Men når det er sagt hadde eg jo ikkje takka nei til ein meisterligatittel, avsluttar ho og ler – igjen.

