Serie A-klubbane gjekk inn for kampstart 13. juni

Vincenzo Spadafora sa tidlegare onsdag i nasjonalforsamlinga at fotballen startar opp igjen berre når «sikkerheita for alle er garantert». Han sa at han synest iveren etter å komme i gang er «overdriven» og insisterer på at heile laget må i to vekers isolasjon om ein spelar testar positivt.

– Om serien blir teken opp att, som vi alle håper, er det fordi vi har treft dei riktige tiltaka og innført protokollar som gjer at det er trygt for alle å spele, sa idrettsministeren.

Laga tok opp att individuell trening 4. mai og skal starte med gruppetrening frå måndag 18. mai, med strenge smitteverntiltak og utstrekt testing.

Spadafora står fast på at Italia i motsetning til dei fleste andre land med planlagt oppstart av fotballen vil krevje to veker isolasjon ikkje berre for dei som eventuelt testar positivt, men for alle som har vore i kontakt med vedkommande.

– Nokon spurde meg kvifor ein supermarknad ikkje stengjer dersom den som sit i kassa testar positivt, medan heile laget må i isolasjon om ein spelar blir smitta. Det er fordi ein ikkje kan praktisere distanse på fotballbana. Der markerer og taklar ein kvarandre, noko som ikkje skjer i butikken, sa han.

Serie A-klubbane gir ikkje opp, og dei håpar å fullføre sesongen med start 13. juni. Innan 2. august skal ein spele dei 12 siste serierundane, pluss nokre hengekampar, og i tillegg semifinalar og finale i cupen.

For at planen skal gjennomførast må styresmaktene gi klarsignal, og ei avgjerd blir venta neste veke.

