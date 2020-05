Skjebnedagar for Premier League: – 40 prosent sjanse for avbroten sesong

sport

– Det kan bli ein kaotisk sommar. Om sesongen ikkje blir spelt ferdig, trur eg vi vil få søksmål frå klubbar som rykkjer ned uansett kva for ein matematisk formel som blir nytta til å avgjere rekkjefølgja, seier eigaren, som ikkje vil namngjevast.

– Ingen veit korleis vi skal løyse det om det ikkje blir spelt fleire kampar. Eg meiner at det beste ville vere å droppe nedrykk. Då kan Leeds og West Bromwich bli flytta opp, og vi kan ha 22 lag i ein sesong.

Moglegheita for at sesongen ikkje blir fullført vart for første gong diskutert under videokonferansen til klubbane måndag. Englands fotballforbund (FA) rykte tysdag ut med ei åtvaring mot å annullere sesongen eller droppe nedrykk. FA meiner at ein sportsleg tabell basert på poeng per kamp i så fall må utarbeidast.

I ei enkel utgåve av ein slik tabell vil Norwich, Aston Villa og Bournemouth rykkje ned. Om ein vekter det ut frå talet på spelte heime- og bortekampar, kan Bournemouth berge seg på kostnad av West Ham.

– Uansett kva vi vel vil vi risikere søksmål, seier klubbeigaren til Sky Sports.

Vil overtyde spelarane

Britiske styresmakter har i vegkartet sitt for gradvis gjenopning av samfunnet etter viruspandemien opna for Premier League-fotball utan tilskodarar frå juni, men det er framleis mange skjer i sjøen for eliteserien, som kan tape inntil 13 milliardar kroner om sesongen ikkje blir fullført.

Fleire klubbar motset seg planen om å spele dei 92 gjenståande kampane på nøytral bane og truar med å velte planen om å ta opp att seriespelet 12. juni. Den siste tida har òg fleire spelarar stått fram og sagt at dei ikkje er komfortable med å skulle spele fotball igjen no.

Ligaen skal onsdag gjennomføre ein videokonferanse med klubbkapteinar, representantar for spelarforeininga (PFA) og managerforeininga (LMA) om smittevernprotokollen som er utarbeidd for gjennomføring av trening og kamp. Håpet er at spelarane stiller seg bak planen.

Ber om heimekampar

Sky Sports melder òg at Premier League-klubbar denne veka vil gå i møte med politiet i håp om å vinne forståing for at sesongen kan fullførast på ein forsvarleg måte med spel på eigne banar.

Politiet har gått sterkt inn for ordninga med spel på nøytral bane fordi ein elles fryktar at mange heimetilhengjarar vil samlast utanfor stadion når laget deira speler, noko som vil medføre smitterisiko.

Klubbane hevdar at dei ved å forby tilhengjarane sine å opphalde seg i nærleiken av stadion på kampdag, og straffe regelbrot med stadionforbod i fleire år, vil sørgje for at folk held seg unna.

På møtet på måndag vart klubbane samde om at dei torsdag skal prøve å overtyde idrettsminister Oliver Dowden om at sesongen kan fullførast med ordinære heime- og bortekampar.

– Ingen klubb har stilt eit ultimatum når det gjeld bruk av nøytral bane, men alle vil føretrekkje å spele på sine eigne baner, seier Premier League-direktør Richard Masters.

