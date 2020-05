VG: NFF-finansiering sikrar oppstart for kvinnefotballen

sport

Ifølgje VG sørgjer denne ordninga for at Toppfotball Kvinner får inn 1 million kroner i månaden.

Det er tilsvarande sum som kvinnefotballen har vurdert den trong for at toppserieklubbane kunne etterleve Fotballforbundets treningsprotokoll og skaffe tilstrekkeleg med medisinsk personell under kampar og treningar.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF opplyser at finansieringsordninga vart vedteken på eit forbundsstyremøte tysdag kveld.

– Det har vore ein veldig grei prosess og eit par møte. Vi kunne formidle dette til klubbane i Toppserien på eit møte i går kveld, seier Bjerketvedt til VG.

Det er ikkje avklart når Toppserien kjem i gang, men 11. juli har vore nemnd som ein mogleg dato.

Eliteserien for menn startar 16. juni.

(©NPK)