Åtte personar i Besiktas testa positivt på koronavirus

Det opplyste klubben torsdag, drygt fire veker før sesongen i tyrkisk fotball skal takast opp att.

Tyrkia var eitt av dei siste landa som stoppa idrettsaktivitet då viruspandemien ramma Europa i mars. Tidlegare i veka opplyste Tyrkias fotballforbund (TFF) at sesongen skal takast opp att 12. juni.

TFF-president Nihat Özdemir sa at kampane skal spelast utan tilskodarar, men at det kan bli endra avhengig av smittesituasjonen.

Klubbane er no i ferd med å teste spelarane sine og andre tilsette som førebuingar til trappa opp trening. Kasimpasa opplyste torsdag at to spelarar har testa positivt.

Dagen før melde Erzurumspor, som spelar på nivå to, om heile 11 positive prøver. Fire av dei stammar frå spelarar i klubben.

Trabzonspor med Alexander Sørloth, Basaksehir med Fredrik Gulbrandsen og Galatasaray med Martin Linnes er med i gullkampen. Dei ligg på dei tre første plassane, og bre tre poeng skil dei.

