Dortmund utan Witsel og Can i Ruhr-derbyet

sport

Med seg hadde han klubbdirektør Michael Zorc. Det var derimot ingen vanleg pressekonferanse. Han vart halden utan journalistar på plass, og dei to svara på innsende spørsmål frå pressa.

Det kom naturlegvis spørsmål rundt den skadde duoen Axel Witsel og Emre Can.

– Dei blir ikkje med. Vi håper dei snart er tilbake, men dei blir ikkje klare til helga, sa Favre.

Trenarane og anna støtteapparat på benkene er pålagde å ha ansiktssmaskar under kampane, som går for tomme tribunar og under strenge tryggingstiltak for å hindre smittespreiing.

Vil sakne fansen

– Det blir ei utfordring for alle med ansiktsmaske på trenarbenken. Det er vi pålagde, så det blir ikkje noko problem, men det er klart at det hadde vore betre utan, sa Favre.

Favre kunne opplyse at Erling Braut Haaland og lagkameratane har vore samla sidan 26. april, og at dei stort sett har trena i mindre grupper. Han sa at alle har takla utfordringane som koronakrisa har skapt.

– Det spesielle er å spele utan tilskodarar og å spele som eit lag igjen. Det har vore to månader utan spel, og vanlegvis speler vi med 80.000 tilskodarar til stades. Det vil bli ei utfordring, meinte Dortmund-trenaren.

Tett program

Haalands lag ligg på andreplass i 1. Bundesliga, fire poeng bak serieleiar Bayern München. Serien vart tvinga til koronapause 12. mars, og det står att ni serierundar.

Det blir spelt fulle rundar dei neste to helgane, og deretter ein midtvekerunde og ein ny helgerunde før kalenderen skiftar til juni.

Bayern München gjenopnar sesongen borte mot Julian Ryersons lag Union Berlin. Håvard Nordtveits Hoffenheim skal spele heime mot Hertha Berlin, der Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred speler.

(©NPK)