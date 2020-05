Optimistisk NHL-sjef reknar med å dele ut Stanley Cup-trofeet

sport

– Eg trur på at når tida er inne, og omstenda riktige, basert på alle råda vi innhentar og evna vår til å omsetje dei i handling, så skal vi få denne sesongen fullført, sa han ifølgje San Jose Mercury News under eit videomøte San Jose Sharks arrangerte for tilhengjarane sine.

– Eg vil ikkje høyrast ut som Polyanna (etter ei barnebok om ein ukueleg optimist), men å avlyse ville vere for enkelt. Det ville vere å vrake alt det harde arbeidet vi har gjort, og eg trur at moglegheita vil by seg.

Bettman sa at han ikkje har tenkt tanken på at Stanley Cup-trofeet ikkje vil bli delt ut denne sesongen.

Må vere rettferdig

NHL avbraut sesongen 12. mars, saman med dei andre nordamerikanske proffseriane. Grunnserien skulle vore ferdigspelt 4. april, og eigentleg skulle sluttspelet vore godt i gang.

Bettman har tidlegare sagt at ein vurderer ei rekke alternativ for å avslutte sesongen. Ei moglegheit er å gå rett på eit utvida sluttspel for 24 lag. I så fall blir det sluttspel for Mats Zuccarellos lag Minnesota Wild. Wild var nokre poeng frå plass blant dei 16 sluttspelsdeltakarane då sesongen vart avbroten.

– Uansett kva vi vel, må det vere rettferdig, og det må ha integritet, men om vi må bruke sommaren på å kåre ein meister via ein justert modell så er det kva vi kjem til å gjere, sa Bettman.

AHL avlyste

Han sa at han held kontakten med leiarar i andre ligaer, mellom dei NBA, der mange lag deler arena med NHL-klubbar.

– Alle ligaene snakkar saman, og dei medisinske ekspertane våre har vekentlege samtalar. Likevel jobbar vi med våre eigne planar og prøver å finne ut kva som vil vere best for sporten vår.

Medan Bettman trur at det vil kårast ein meister denne sesongen, blir det ikkje slik i farmerligaen AHL. Den ligaen vedtok måndag å avlyse resten av sesongen, og for første gong sidan AHL vart stifta i 1936 blir det ikkje kåra ein vinnar av Calder Cup.

