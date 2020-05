Publikum tilbake i færøysk fotball

sport

Seriestarten på Færøyane skjedde sist helg, med ei internasjonal merksemd det vesle øysamfunnet aldri før har opplevd. Mellom anna overførte TV 2 fleire av kampane direkte.

Opningsrunden vart spelt for tomme tribunar, men torsdag gav statsminister Bárdur a Steig Nielsen grønt lys for at publikum kan komme til tribunane igjen på idrettsarrangement i landet. Det gjeld òg toppserien i fotball.

Ifølgje KVF vil det før kampane i helga bli offentleggjort retningslinjer for kva forholdsreglar som må takast for å minimere smitterisikoen. Færøyane har ikkje registrert eit einaste koronadødsfall, og sidan helga har det ikkje vore registrert smittetilfelle.

Det blir spelt ein kamp laurdag og fire søndag i færøysk toppfotball.

(©NPK)