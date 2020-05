Svensk langrenn presenterte nye kostar

sport

– Vi skal bli … vi er det beste landslaget i verda, innleia landslagssjefen Anders Byström optimistisk presentasjonen av laga.

Petter Myhlback er ny smørjesjef og får mellom andre Petter Northugs og Marit Bjørgens mangeårige suksessmørjar, Perry Olsson, med seg i teamet sitt.

– Etter å ha vore 17 år i Noreg så kan det ikkje gå noko anna enn oppover, sa Myhlback.

Svenskane satsar på ein ny trenarstruktur for landslaga sine. No blir det eit fellestrenarteam for kvinner og menn.

Anders Högberg er ny i laget. Han er busett i Noreg, har trenarerfaring frå jobb på skigymnaset i Meråker og har lært mykje av både Frode Estil og Ole Morten Iversen. Dei siste to åra har han vore hovudtrenar for dei kinesiske langrennsløparane.

Lars Ljung har dei seks siste åra jobba med skiteknikk både for langrennsløparar og skiskyttarar. Stefan Thomsson har hatt ansvaret for kvinnene, men blir med i det nye firkløveret. Der finst òg Magnus Ingesson, som også var med i det førre landslaget.

Desse løparane er tekne ut på seniorlandslaga:

Kvinner:

Charlotte Kalla, Ebba Andersson, Emma Ribom, Frida Karlsson, Hanna Falk, Linn Svahn, Jonna Sundling, Maja Dahlqvist, Moa Lundgren.

Menn:

Calle Halfvarsson, Jens Burman, Johan Häggström, Oskar Svensson, Viktor Thorn.

(©NPK)