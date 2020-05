Toppidrettsveka mot straumen: Noregs langrennselite klar for konkurransar i august

sport

Viruspandemien har sett stopp for nesten all idrett i fleire månader. No blir det planlagt gjennomføring av rulleski-festen på dei opphavlege datoane.

– Vi lever i ei spesiell tid no, men vi ønskjer å gjennomføre Toppidrettsveka 2020 som planlagt med ein TV-sendt konkurranse på kvart av stadene Aure, Hitra og Trondheim, seier Harald Fladseth til NTB.

Han er leiar for arrangementet som har vore i aksjon i 15 år.

– Vi understrekar på det sterkaste at tilrådingane frå dei lokale og nasjonale helsestyresmaktene til kvar tid vil vere retningsgivande for om vi kan gjennomføre arrangementet og i så fall på kva måte.

Det blir berre løparar med tilhald i Noreg som deltek i årets utgåve, som blir frå arrangert 20. til 22. august.

(©NPK)