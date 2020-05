Idretten på veg tilbake – dette kan du sjå fram til i sommar

sport

I Noreg har det ikkje vore arrangert publikumsidrett dei siste ti vekene, og det siste av større idrett på norsk jord var Raw Air-hopprenna i Granåsen 11. mars.

Travsporten har kome i gang igjen, det blir spelt sjakk på nettet, og ein og annan nordmann har komme i gang igjen med fotballspel. Men det er langt mellom høgdepunkta for idrettshungrige norske TV-sjåarar.

Haaland-feber

Ein ordentleg godbit kjem på plass allereie laurdag, når tysk 1. Bundesliga blir sparka i gang. Erling Braut Haaland skal prøve å ta opp att den solide skåringsforma si når Borussia Dortmund går rett laus på lokalderby mot Schalke frå nabobyen Gelsenkirchen.

Den tyske serien skal spele ni serierundar innan utgangen av juni. Det gir i snitt halvannan runde per veike og mykje fotballmoro, sjølv om kampane blir spelte utan publikum på tribunane.

Også ei rekkje andre fotballigaer og andre er klare for oppstart med eller utan publikum. Eliteseriefotballen her heime startar 16. juni, og nokre veker seinare følgjer 1. divisjon for menn og Toppserien for kvinner.

Dei som lengtar etter Premier League-fotball må vente nokre dagar til før dei får svar på når dei kan sjå heltane sine i aksjon igjen. Eig lita trøyst er det kanskje at fotballen i Danmark, Ungarn, Portugal og Austerrike er på veg tilbake igjen.

Det umoglege vart mogleg

Det første idrettsarrangementet av ein viss storleik her til lands blir arrangert 11. juni. Tradisjonsrike Bislett Games er omdøypt til «Impossible Games» og vil gå som eit alternativt arrangement innanfor alle dagens smittereglar.

Stjerner som Karsten Warholm, Amalie Iuel og løparbrørne Ingebrigtsen stiller til start i øvingar som vil innebere trygg avstand mellom utøvarane.

Diamond League har publisert ein oppdatert kalender der ein legg opp til at Monaco-stemnet gjenopnar friidrettssesongen 14. august. Deretter følgjer konkurransar i Gateshead og Stockholm før årets siste sommarmånad er over.

Verdsidrettar tilbake

I august ventar òg norsk TV-idrett i form av rulleskikonkurransane i Blinkfestivalen og Toppidrettsveka. Her samlast fleire av Noregs beste langrennsløparar og skiskyttarar til konkurransar i meir sommarlege omgjevnader enn dei er vane til.

Også i dei store idrettane er det byrja å bli rørsle ute i verda. Golfsesongen kjem i gang tidleg på sommaren under eit strengt smittevernregime. Viktor Hovland og dei andre golferne på PGA-touren startar opp med ei turnering i Texas 11. juni, medan LPGA-golfen har planlagd oppstart 15. juli.

Sykkelsesongen startar 1. august, og i ein svært tettpakka kalender kjem høgdepunkta tett som hagl.

Det første etapperittet er Polen rundt frå 5. august, medan det aller største rittet, Tour de France, blir sykla frå 29. august til 20. september. Det ventar òg ei rekkje eindagsklassikarar mellom dei tre Grand Tour-ritta. Giro d'Italia blir sykla 3.-25. oktober og Vuelta a España 20. oktober til 8 november.

PS. Sjakken har klart å halde fram med spel online og har slik sett ikkje vore på pause. Magnus Carlsen har nyleg lansert ein tour beståande av fire turneringar i tillegg til ei finaleturnering, og ho skal sendast av TV 2 og Chess24.

