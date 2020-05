Målingar: Fleirtalet i Tyskland er mot Bundesliga-restarten

sport

I ZDFs såkalla «Politbarometer» svarar heile 62 prosent av dei spurde at dei er mot Bundesliga-restarten, medan berre 27 prosent gir opp at dei er positive til at fotballen rullar igjen i helga.

I denne målinga har motstanden auka med 8 prosentpoeng på ei veike, medan det er 5 prosentpoeng færre som er for enn for ei veke sidan.

Motstanden er litt meir forsiktig i ARDS måling «Deutschlandtrend», der 56 prosent er negative, medan 31 seier at dei er for fotballkampane.

Deltakarane i ARD-målinga vart òg spurde om dei ønskjer at styresmaktene i Tyskland skal halde fram med å lette på virusrestriksjonane. 40 prosent svarte «ja» på det spørsmålet.

Bundesliga i fotball kjem i gang igjen laurdag. Blant kampane er Ruhr-derbyet mellom Borussia Dortmund og Schalke.

