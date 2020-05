NFF ser bort frå ikkje tøffe cupgrep: Toppklubbane kan få færre kampar

sport

Direktør for konkurranse i forbundet, Nils Fisketjønn, har langt fleire spørsmål enn svar for tida. Viruspandemien gjer at seriespelet først kjem i gang i midten av juni.

Cupfinalen er lagt til 25. oktober. Før det skal det spelast seks rundar. Fire av desse var terminfesta i perioden 22. april til 20. mai.

– Godt spørsmål, siger Fisketjønn på NTBs førespurnad om korleis cupen for menn skal handterast i år.

Fleire trenarar i Eliteserien har opna for å sende dei 16 toppklubbane inn i NM frå 2. eller 3. runde for å avgrense køen av kampar.

– Ja, dette kan vere aktuelt, siger Fisketjønn til NTB.

Stoppet

– Vi har allereie avlyst kvalifiseringa. Om det blir NM avheng mykje av kva som blir tilgjengeleg av speledagar framover. Vil Uefa gjennomføre kvalifisering til europacupar 2020/21 som planlagt i august og september? Vil landslagsperiodar hausten 2020 gå som planlagt? Vidare, når opnar styresmaktene i Noreg for kampar ut over toppfotballen?, listar Fisketjønn opp.

– Dette er tre svært viktige forhold vi må ha avklart før vi kan gi status for NM.

– Uansett, vi legg mykje vekt på å få gjennomført NM, men eit justert turneringsformat må forventast.

Seinare inn?

Seinare start for toppklubbane vart tidleg lanserte som ein moglegheit.

– Det må kunne vere eit alternativ, absolutt, men det blir jo eit inntektstap for breiddeklubbane. Eg er vand til å spele 1. og 2. NM-runde i Telemark med Odd føre tre tusen tilskodarar på bortebane. Det betyr mykje pengar for mindre klubbar, men gjennomføringa av sesongen blir det viktigaste, sa Vålerenga-trenar Dag-Eilev Fagermo til NTB i slutten av mars.

Aldersbestemt NM for gutar og jenter er allereie avlyste som følgje av koronaviruset.

