Steile frontar i Sverige: – Toppfotball er ikkje ein båtferie eller eit hyttebesøk

sport

På eit møte med FHM fredag var beskjeden nedslåande for fotballen, som håpte å komme i gang igjen med cupen 1. juni. Det er no tilspissa stemning mellom partane, ifølgje Aftonbladet.

– Eg har vanskeleg for å forstå at FHM ikkje kan gi beskjed no. Dei verkar uinteresserte i all profesjonell idrett i Sverige. Det forundrar meg at så mange andre land i Europa har komme til andre konklusjonar, seier Lars-Christer Olsson i Sveriges svar på norsk Toppfotball.

Han får støtte frå Sveriges fotballforbund (SvFF).

– Ein må forstå hos FHM at profesjonell fotball er yrkes- og næringsverksemd og ikkje ein sommaraktivitet som camping, båtferie eller besøk på hytta, seier SvFFs generalsekretær Håkan Sjöstrand til Aftonbladet.

Svensk fotball har utarbeidd ein smittevernprotokoll for trening og kamp som liknar på den som har ført til grønt lys i Noreg og andre land, men FHM har enno ikkje akseptert han.

– Cupen kan ikkje starte 1. juni om FHMs tilrådingar skal følgjast. Dei reknar med å ha eit svar i byrjinga av juni, seier Sveriges idrettspresident Björn Eriksson.

Allsvenskan håper å kunne starte i midten av juni, men det er ikkje sikkert det blir slik.

Sverige nærmar seg 4000 dødsfall relaterte til koronaviruset.

(©NPK)