Tennisforbundet set i gang ekstern gransking etter bråk

sport

Forbundet opplyser i ei pressemelding at ei gransking skal utførast av aktørar utanfor forbundet og at det blir jobba med eit mandat.

Det har den siste tida vore retta kritikk mot dei interne forholda i Noregs Tennisforbund. Representantar for fleire tennisklubbar har reagert mellom anna på pengebruken knytt til lønningar og reiseverksemd.

– Den siste tida har vore krevjande for alle med eit stort hjarte for tennis. Diskusjonar, samtalar og innlegg har vore førte på telefon, i sosiale medium, i aviser og på nettsider. Det har vore vanskeleg for mange å få oversikt over kva som stemmer og kva som berre er påstandar mynta på å framstille NTF og enkeltpersonar i eit dårleg og uriktig lys, skriv tennispresident Lars Gjerdåker og generalsekretær Aslak Paulsen i pressemeldinga.

Gjekk av

Det er særleg Oslo Tennisklubb og Holmenkollen Tennisklubb som har stått bak kravet om at det må gjennomførast ei ekstern gransking av forholda i forbundet.

NTF har komme i søkelyset etter at Alexander Kjær gjekk av som generalsekretær 1. mai som følgje av ei personalsak.

I kjølvatnet av dette har det mellom anna komme fram at Kjær har fått utbetalt ein samla bonus på over ein million kroner sidan 2015, ifølgje NRK.

Kjær har ikkje ønskt å kommentere forholda rundt bonusen eller avgangen som generalsekretær.

Utanlandsreiser

Fredag skriv Dagbladet om kritikk som er kommen fram òg mot idrettssjef Øivind Sørvalds utanlandsreiser dei siste åra. Ifølgje avisa har Sørvald vore på 31 jobbreiser utanfor landet sidan 2016, men berre gjennomført åtte besøk til norske klubbar.

– Eg synest den prioriteringa er heilt meiningslaus og eg forstår ikkje at ingen har stilt spørsmål ved kva slags bruk av ressursar dette er. Vi treng alle desse ressursane ut til klubbane i Noreg, seier Thomas Wettergreen, som er tennisarrangør og tidlegare president i Norske Tennisveteraner til avisa.

Sørvald vil overfor Dagbladet ikkje kommentere reiseverksemda, men blir teken i forsvar av generalsekretær Paulsen, som meiner kritikken blir feil sidan Sørvald ikkje har ansvaret for klubbane.

(©NPK)