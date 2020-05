Topptennisen utsett til august – Casper Ruud mistar heile grussesongen

sport

Fredag kom beskjeden om koronaepidemien fører til at det heilt sikkert ikkje blir spelt nokon tourkampar til og med 31. juli. Kva som skjer etter den tida er ikkje bestemd.

Hittil er det i overkant av 40 turneringar for menn (ATP) og kvinner (WTA) som er avlyste på grunn av viruset. Blant dei siste turneringane som er ramma er ATP-touren i Båstad i Sverige. Det blir heller ingen turneringar i Hamburg, Newport, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta eller Kitzbühel.

– Då er det ytterlegare utsett til 1. august, og det blir nokre veker ekstra samanlikna med førre dato. Turneringane i Båstad, Hamburg og Kitzbühel ryk for Christian. Det er spesielt kjedeleg sidan han gjorde det så bra i Kitzbühel i fjor. No ryk heile den opphavlege grussesongen, men desse turneringane kan jo komme på kalenderen igjen i august/september om det blir opna for det, skriv far og trenar Christian Ruud i ein sms til NTB.

Hittil i karrieren har Casper Ruud vore klart best på grusdekke.

