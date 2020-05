Var i gravferda til svigerfar – mistar kampen mot Bayern München

sport

Fischer reiste til Sveits sist søndag etter at svigerfaren hans døydde. Fischer returnerer til Berlin laurdag, men for at han kan vise seg på trenarbenken igjen må han teste to gonger negativt for koronaviruset.

Dermed er det assistentane Markus Hoffmann og Sebastian Bönig som leiar troppane mot serieleiaren.

Union Berlin er nyopprykt i Bundesliga og ligg plassert som nummer elleve på tabellen.

Bayern München toppar tabellen med fire poeng ned til 2.-plasserte Borussia Dortmund. Dortmund kan knappe innpå med poeng i heimekampen på laurdag mot Schalke.

Bayern München vann sju av dei åtte siste kampane før koronaviruset gjorde at Bundesliga vart sett på vent i midten av mars.

Laurdag er serien i gang igjen.

