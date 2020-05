Jarstein-lagkamerat beklagar brot på smitteråd: – Det var ikkje eit kyss

sport

Svært strenge restriksjonar låg til grunn for at Bundesliga laurdag fekk restarte sesongen. Skåringar skulle mellom anna høgst feirast i form av «kort kontakt med olboge eller føter».

Etter Hertha Berlins møte med Hoffenheim dukka det opp eit bilete av ein episode som ikkje var i tråd med den formuleringa. Biletet viste Hertha-spelar Dedryck Boyata med hendene rundt hovudet til Marko Grujic samtidig som han tilsynelatande plasserte eit kyss på hovudet til lagkameraten.

Det skapte overskrifter både i tysk og internasjonal presse.

I ei oppdatering på Instagram beklagar no Boyata det heile.

- Det var ikkje noko kyss, heller inga feiring. Eg beklagar at eg plasserte hendene i ansiktet på Marko Grujic. Eg gav han instruksjonar om ein dødball, skriv Hertha-spelaren.

Trenaren forsvarte

Han påpeikar at det er viktig å utvise varsemd med omsyn til eiga åtferd gitt virussituasjonen som rår.

- Vi må tilpasse måten vi spelar og feirar på, skriv Boyata.

Hertha-trenar Bruno Labbadia forsvarte episoden etter kampen på laurdag.

– Faktum er at dette er ein del av fotballen. Vi har vorte testa så mange gonger at vi kan tillate dette, sa han.

Den tyske fotballigaen (DFL) har gjort det klart at det ikkje er aktuelt å straffe Boyata, all den tid retningslinjene som finst for å avgrense smittefaren berre er å sjå på som råd.

Hertha Berlin skapte òg overskrifter i oppkøyringa til fotball-restarten for brot på smittevernreglane. Stjernespelaren Salomon Kalou vart nyleg suspendert etter at han filma seg sjølv og andre spelarar medan dei mellom anna handhelste i garderoben.

