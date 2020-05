Politiet stadfestar: Chelsea-profil mistenkt for valdtekt

sport

Premier League-spelaren vart arrestert i helga. Politiet i London stadfestar at 19-åringen er mistenkt for valdtekt. Det melder mellom anna avisene The Times og The Sun.

Ifølgje The Sun skal han ha invitert ei kvinne heim til seg. Kvinna er visstnok ein modell Hudson-Odoi hadde møtt på nettet. På natta måtte likevel både ambulanse og politi rykkje ut til bustaden til Chelsea-stjerna.

«Politi og ambulanse blei tilkalla klokka 03.43 søndag 17. mai etter å ha fått rapportar om at ei kvinne følte seg uvel» skreiv London-politiet i ei pressemelding.

Politiet stadfesta måndag morgon at ein mann framleis var i varetekta deira. Chelsea har enno ikkje kommentere hendinga.

Måndag ettermiddag vart det klart kvifor Hudson-Odoi vart teke hand om av politiet.

Tenåringen føyer seg inn i rekkja av Premier League-spelarar som har brote oppfordringa til britiske helsestyresmakter rundt sosial distansering under koronapandemien.

I Hudson-Odois tilfelle kan det vise seg å ha ein langt meir alvorleg karakter enn for dei andre.

(©NPK)