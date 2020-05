Forskove Uefa-møte pressar NFF på tid: – Jo mindre blir handlingsrommet vårt

sport

Møtet er flytta frå 27. mai til 17. juni. Der er det venta mange avklaringar rundt datoar for både klubb- og landslagsfotball i Uefa-regi. Dette vil leggje klare premissar for korleis nasjonale seriar og cupen kan avviklast.

Flyttinga av møtet speler inn òg for Norges Fotballforbund (NFF).

– Ja, det gjer nok det. Moglegheitene for at vi ikkje fekk nokon avgjerder den 27. mai, har vore diskutert. Uefa vil nok, som mange andre, skyve på avgjerder for å sjå korleis smitten utviklar seg. Frå 27. mai er det faktisk to månader til mogleg oppstart av kvalifisering til europacupane. Så ei utsetjing er faktisk forståeleg, seier Nils Fisketjønn til NTB.

Han er direktør for konkurranse i NFF.

Uefas opphavlege plan var å starte kvalifisering i dei europeiske cupane tidleg i juli, men ei heit moglegheit er at det vil skje først siste veka i juli.

Dårleg tid

– Kortsiktig skaper ikkje dette (flyttinga av styremøtet) dei store konsekvensane, men di lenger det går før ei avgjerd, di mindre blir handlingsrommet vårt, seier Fisketjønn.

– Dette tyder ikkje at vi må starte eit nytt arbeid. Vi er førebudde og vil halde skissert tidsplan med at dei neste rundane (i Eliteserien) skal ut rundt 1. juni, legg han til.

NFF har òg fotball-NM å halde seg til. Der kan det gå mot ei «barbert» utgåve. Det vil bli vurdert om eliteserielaga skal kome inn i 2. eller 3. runde mot den første som er vanleg.

Eliteserien startar opp 16. juni.

(©NPK)