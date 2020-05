Michael Jordan-dokumentaren sette sjåarrekord

sport

Det opplyser kanalen etter at dei to siste episodane av serien på ti episodar vart sende på amerikansk TV seint søndag kveld. 5,9 millionar benkja seg for å sjå niande episode på ESPN, medan det i snitt var 5,4 millionar som såg episode 10, opplyser kanalen.

Tala er reine TV-tal og omfattar ikkje strøymetenester. I Noreg har serien vorte send på Netflix, og dei to siste episodane vart sleppte måndag.

ESPNs tidlegare rekord for ein dokumentar var eit sjåarsnitt på 4,6 millionar for programmet «You Don't Know Bo» om baseball- og NFL-stjerna Bo Jackson frå 2012.

