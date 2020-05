NFF påskundar treningsstart for førstedivisjon og Toppserien

sport

Det opplyser Norges Fotballforbund i ei pressemelding tysdag.

Klarsignalet blir gitt med utgangspunkt i dei gode erfaringane som er gjort med oppstart for trening i Eliteserien – og dessutan etter innspel og ønske frå ligaforeiningane og klubbane i både førstedivisjon og Toppserien.

– Det vil seie at klubbane i dei nemnde ligaene kan starte med fotballtrening tidlegast førstkommande måndag, 25. mai. Dette er sjølvsagt under føresetnad av at NFFs protokoll for trening blir følgt, seier generalsekretær i NFF Pål Bjerketvedt.

– Vi opplever at klubbane er sterkt motiverte for å komme i gang neste veke og at det blir godt jobba og konkret med å klargjere det som skal til for å kunne sparke i gang, legg han til.

Kampar tidleg i juli

Opphavleg skulle klubbane i førstedivisjon og Toppserien ha starta opp med treningar 8. juli.

Nokon bestemt dato for oppstart av kampar er ikkje klar, men NFF opplyser at den påskundar treningsstarten «inneber at oppstart seriespel kan flyttast noko fram». Planen er første veka i juli.

I kvinnefotballen blir det jubla for måndagsvedtaket.

– Det er veldig herleg og etterlengta at vi endeleg kan offentleggjere ein konkret dato for oppstart i Toppserien. Klubbane har gjort ein kjempejobb med å gjere seg klare til å handtere det krevjande smittevernsregimet, og det har gått raskare enn venta, seier dagleg leiar i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen.

– Det er nok nokon som ikkje har alt på plass enno, men det er likevel god tid til seriestart. Vi får ein fin oppkøyringsperiode på nesten seks veker, noko som er godt å ta med seg etter lang tid utan kontakttrening, held ho fram.

Fornøgd Raja

Kulturminister Abid Raja gleder seg òg over at fleire ligaer kan starte opp for fullt.

– Eg er veldig glad for at Toppserien for kvinner og OBOS-ligaen no òg snart får starte opp igjen, etter gode erfaringar frå oppstarten av Eliteserien. Eg har hatt ein god dialog med Norges Fotballforbund, og vore tydeleg på at også kvinnefotballen må få starte opp innanfor gjeldande smittevernreglar, seier statsråden.

Han har samtidig ingen nye datoar for oppstart innan breiddefotballen.

NFF opplyser at oppstart for fleire ligaer er avhengig av at det ikkje lenger er nødvendig med dei omfattande smitteverntiltaka og den strenge kontrollen som gjeld for den fasen ein no er inne i.

