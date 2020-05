Sverige og Finland kan få førjulsturné i langrennsverdscupen – Lillehammer kan bli droppa

sport

I verdscupkomiteen for langrenn i FIS sit tidlegare langrennssjef i Skiforbundet, Åge Skinstad. Dei har telefonmøte onsdag. Dagen etter er det telefonmøte for langrennskomiteen i FIS.

Det meste er uavklart når det gjeld den kommande langrennssesongen.

– Plan A er at vi jobbar ut frå den oppsette terminfesta kalenderen. Alle arrangørar unnateke franske Prémanon har sagt ja til å stille opp. Dei skulle ha arrangert renn i byrjinga av februar. I tillegg har den tsjekkiske presidenten sagt at det ikkje blir noko innreise til Tsjekkia før 1. mars. Dermed er det heller ikkje aktuelt med renn i Nove Mesto 20.- og 21. februar, seier Skinstad til NTB.

Plan A har òg nokre andre ankepunkt. Justisminister Monica Mæland opplyste måndag at den mellombelse innreiselova gjeld fram til 1. januar. Ho gir ikkje unntak for idrettsutøvarar.

Det betyr i utgangspunktet at det ikkje kan arrangerast verdscup i langrenn og kombinert i Lillehammer i desember. FIS må òg ta omsyn til reglane for inn- og utreise hos alle andre nasjonar.

– Slik det ligg an no, er det nærliggjande å tru at det ikkje blir nokon verdscuprenn i Noreg før etter jul, seier Skinstad.

Bolkar

Plan B kan derfor bli at det blir vedteke ei terminliste i langrenn som ikkje er veldig ulik den som er oppsett, men der det blir lagt opp til bolkar med fleire renn på same stad, i same land og i nærliggjande område.

– Ruka ligg allereie inne i planen i slutten av november. I tillegg har svenske Gällivare meldt seg interessert i å ha renn, og finske Rovaniemi har òg signalisert at dei kan vere interesserte. Dermed kan det bli ein lang runde med langrenn i Sverige og Finland før jul. Dette er noko vi skal sjå på onsdag, seier Skinstad.

Etter jul er det fleire moglegheiter for renn i Noreg. Ei moglegheit er at det kan bli renn i januar, og det kan bli renn seinare i midten av mars når det opphavleg er sett opp verdscuprenn i Drammen og Oslo.

– Drammen har sagt at dei kan arrangere både sprint og distanserenn. Dei kan arrangere renn på Konnerud òg. Oslo er interessert i renn, og også Lillehammer, Trondheim og Beitostølen har sagt at dei kan vere interesserte i ta på seg ei arrangørrolle. Det er ikkje vanskeleg å finne stader som kan arrangere verdscuprenn i Noreg, seier Skinstad.

Ein verdscupbolk med renn i Ulricehamn og Falun er òg ei moglegheit etter jul. Stader i Mellom-Europa er òg aktuelle. Framleis er planen at VM i Oberstdorf skal gå av stabelen i månadsskiftet februar/mars.

Nasjonalt

I verste fall kan verken plan A eller plan B gjennomførast.

– Det siste alternativet er at det ikkje blir nokon verdscup i langrenn. Då må desse blir erstatta av nasjonale og kontinentale cupar, seier Skinstad.

Det internasjonale skiskyttarforbundet har for lengst banka terminlista si. Ho var tilnærma lik den dei har operert med lenge.

– Det er sannsynleg at også vi i FIS bankar ei liste som er i nærleiken av den opphavlege, men eg trur det kan vere greitt å ha alternativ i bakhand, meiner Åge Skinstad.

