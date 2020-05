Kombinertsøstrer klar for historisk medaljejakt i VM

sport

Onsdag offentleggjorde Skiforbundet kombinertlandslaga for den kommande sesongen. Der skal det for første gong kjempast om VM-medaljar for kvinner.

Verdscuprenn er heller aldri tidlegare arrangerte for kvinner. Det kjem òg kommande vinter.

For første gong er det difor etablert eit elitelandslag på kvinnesida i Noreg. Det består forutan søstrene Leinan Lund frå Tolga av Gyda Westvold Hansen.

Historisk

Dei same tre jentene var på utviklingslaget sist sesong.

– Dette er ein historisk dag for oss i forhold til kvinnesatsinga og kombinert, seier sportssjef Ivar Stuan til NTB.

Han ser ingen grunn til å vere beskjeden med omsyn til kvar lista blir lagd føre den historiske sesongen.

– Målsetjinga er VM-medalje til vinteren òg på kvinnesida, seier Stuan.

I kjølvatnet av ein sportsleg botnsolid sesong har samtidig virussituasjonen skapt økonomiske utfordringar for kombinertfolket.

– Sjølv i ein krevjande situasjon, så ser vi mange moglegheiter framover for å kunne vere best når vinteren kjem, seier Stuan.

Samlingar i august

På herresida får heile landslaget i førre sesong fornya tillit inn i VM-sesongen. Dermed består laget av Jørgen Graabak, Jarl Magnus Riiber, Espen Bjørnstad, Einar Lurås Oftebro, Jens Lurås Oftebro og Espen Andersen og Magnus Krog.

Riiber, som nyleg vart pappa for første gong, dominerte kombinertsporten noko nær totalt sist vinter.

Sportssjef Stuan opplyser at første offisielle samling blir planlagd i august for kombinertlandslaga.

– Det viktigaste no i oppstarten er at den daglege treninga kjem i gang, og at jobben blir gjort på heimebane. All erfaring dei siste sesongane viser at dei tre kraftsentera vi har, er gode arenaer for at vi skal ta nye steg, seier han.

(©NPK)