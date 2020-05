sport

Onsdag kom det fram at smittevernreglane i idrett for barn og unge blir mjuka opp frå 15. juni. Frå den datoen blir det opna for at alle under 20 år kan drive trening utandørs i idrettar med «begrenset fysisk kontakt».

Det er samtidig uklart om oppmjukinga vil gi opning for kampaktivitet. Handballen håper at vedtaket er positivt for dei.

– Vi håper i aller høgaste grad at dette òg vil spele inn for handballen. Vi kjem til å jobbe med dette utover onsdagen saman med Norges idrettsforbund og Helsedirektoratet. Vi meiner det er klare likskapstrekk mellom breiddehandball og breiddefotball og vil argumentere for dette, seier NHFs generalsekretær Erik Langerud til NTB.

50 prosent av handballforbundets vel 137.000 medlemmer i 814 klubbar er i alderen seks til tolv år. 25 prosent av medlemsmassen er i alderen 13 til 19.

Langerud er no optimistisk på vegner av dei mange titusen spelarane NHF har i rekkjene sine. – Sjølvsagt vil alt skje innanfor dei smittevernreglane som til kvar tid rår. 95 prosent av aktiviteten vår er breiddehandball, seier Langerud.

– Til liks med Norges idrettsforbund har eg vore oppteken av å opne breiddeidretten så raskt som mogleg. Difor er det veldig gledeleg å kunne seie at barnefotballen, og dessutan andre barneidrettar med avgrensa fysisk kontakt, startar opp igjen frå 15. juni. Då går ein bort frå énmetersregelen, seier kulturminister Abid Raja (V) til VG.

Raja seier at ein vil kome tilbake til om dei òg skal mjuke opp reglane for kampar.

Innanfor handballen er det mange som meiner at den fysiske kontakten mellom spelarane under kamp og kamplik trening for dei yngste, er mindre enn til dømes i juniorfotball.

Desse argumenta håper NHF å kunne nå gjennom med.

