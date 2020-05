Opnar disiplinærsak etter bruk av «sexdukker» på tribunen

sport

Onsdag opplyser den sørkoreanske fotballigaen at det er oppretta disiplinærsak mot hovudstadsklubben etter hendinga som har skapt overskrifter over heile verda.

Leiinga i K-ligaen opplyser at disiplinærkomiteen skal avgjere om bruken av dokkene er eit brot på forbodet mot uanstendig reklame.

Det skal òg vurderast om episoden har skada integriteten og ligaens gode rykte. Ei avgjerd i saka er venta denne veka.

Storm av kritikk

FC Seoul hamna i ein storm av kritikk etter at dokker iført T-skjorter med reklame for eit firma som produserer sexleketøy var plassert på tribunen i oppgjeret mot Gwangju FC nyleg. Kampen vart spelt bak lukka dører.

Klubben understreka i etterkant at dokkene var mannekengar, samtidig som han i ei fråsegn på eigen Instagram-konto beklaga det hende.

Bruken av dokkene vart der beskrive som «en utilgivelig feil».

FC Seoul opplyste vidare at firmaet som har produsert dokkene skal ha stadfesta at dei er laga for å vise fram klede og andre moteprodukt.

Feilaktig korrespondanse

At dokkene var iført reklame for sexleketøy skal ha samanheng med at det nemnde firmaet òg leverer dokker til ei bedrift som sel slike produkt.

FC Seoul har opplyst at feilaktig korrespondanse skal ha ført til at tribunedokkene var iført reklamen som har skapt store overskrifter.

Med desse dokkene på tribunen vann hovudstadsklubben kampen mot Gwangju FC 1-0.

(©NPK)