Premier League-profil: – Vi blir behandla som laboratorierotter

sport

Klubbane i Premier League har fått grønt lys til å ta opp att trening i små grupper denne veka. Samtidig går arbeidet føre seg med å stake ut vegen vidare mot kampaktivitet på høgtrykk.

Fleire profilerte spelarar har samtidig uttrykt bekymring for at ligaen blir starta opp for tidleg. Danny Rose, som er utlånt frå Tottenham til Newcastle, går no òg til angrep på «Prosjekt restart».

– Folk meiner at vi skal returnere til å spele fotball, som om vi er laboratorierotter eller forsøkskaninar. Vi skal eksperimentere oss gjennom denne fasen og sjå om det fungerer, seier han til podkasten Lockdown Tactics.

– Eg kan tenkje meg at folk heime seier «de tjener så mye penger at de får begynne igjen», legg han til.

Forsvarsspelaren har inga god magekjensle med å skulle gjere nettopp det.

– Eg kan potensielt risikere helsa mi for at folk skal underhaldast, og det er ærleg talt ikkje noko eg har lyst til å gjere, seier han.

Den siste tida har er det gjennomført 748 virustestar av spelarar og leiarar i Premier League. Seks av dei viste seg å vere positive.

