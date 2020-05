Dansk serieforeining vil ha tilskodarar når fotballen rullar igjen

sport

Superligaen har vore sett på pause sidan 11. mars som følgje av viruspandemien. No er situasjonen vurdert som trygg nok til at ballen kan rulle igjen. Divisjonsforeininga har utarbeidd ein protokoll som skal ta vare på omsynet til smittevernet, og direktør Claus Thomsen tek no til orde for at også tilskodarar kan ønskjast velkommen på kamp.

– Vi vil jo veldig gjerne ha publikum tilbake på stadion, og det kan vi etter vurderinga vår handtere på linje med korleis det blir gjort i teater eller kinoar, seier han.

AGF-direktør Jacob Nielsen set pris på utspelet i serieforeininga og meiner at Aarhus-laget kan ha fleire tusen menneske på arenaen sin utan å bryte gjeldande retningslinjer.

Foreslår 5000

– Eg er klar over at vi ikkje kan ha 20.000 tilskodarar, men med ein meters distanse vil eg anslå at vi iallfall kan sleppe inn 5000 stykke, seier han til dansk TV 2 Sport.

AGF er heimelag når superligaen kommande torsdag startar opp igjen med ein hengjekamp mot Randers. Der er det planlagt å fylle tribunane med virtuelle tilskodarar via teknologien som blir nytta til videokonferansar

Retningslinjene Divisjonsforeningen har utarbeidd inneheld råd for korleis publikum skal opphalde seg på ein idrettsarena. Det skal haldast god avstand, og det skal merkast tydeleg kor mange som kan opphalde seg på dei ulike delane av tribunen.

Ingen kontakt

Det blir òg opp lagt til at funksjonærar og tilskodarar skal ha separate inngangar.

– Alt er separat. Folk kjem ikkje i kontakt med kvarandre under kampane, seier Thomsen.

Han trur planen som er utarbeidd kan vere eit godt verktøy for å få fansen tilbake på tribunane, sjølv om danske styresmakter førebels ikkje har innlemma idrett blant arrangørane som kan byrje å opne dørene for tilskodarar igjen.

