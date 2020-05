Utbetalar nye Raja-pengar til idretten – 24 millionar til hockeyforbundet

sport

Det er andre runde med utbetalingar som no blir gjort frå krisepakken som er etablert av Kulturdepartementet i samband med viruskrisa. Den første vart gjord 8. mai.

Den største søknaden som er godkjend i runde to kom frå Norges Ishockeyforbund. Han lydde på 24,4 millionar kroner.

Vikersund Idrettsforening har på si side fått innvilga ein kompensasjon på dryge 7,7 millionar kroner. Det har samanheng med den avlyste Raw Air-avslutninga i hopp.

Birken, som måtte avlyse Birkebeinerrennet i mars, har òg fått godkjent søknaden sin på i overkant av to millionar. Lillehammer Skiklubb får utbetalt 3,3 millionar.

Ei rekkje andre arrangørar har òg fått godkjent kompensasjon på millionbeløp – blant dei Norges Fotballforbund, Geilo idrettslag, Molde handball og Glassverket idrettsforeining.

Rosenborg Ballklubb søkte på si side om å få kompensert 4,4 millionar kroner gjennom ordninga. Oversikta på fredag viser trønderane måtte nøye seg med 65.000 kroner. Det betyr at fotballklubben har søkt å få kompensert inntekter som ikkje fell inn under ordninga som først vart vedteke.

2.254 søkjarar

Ramma på krisepakken er 700 millionar, og til saman 2.254 søkjarar søkte om 372 millionar kroner.

I andre pulje får 111 søkjarar utbetalte nær 77 millionar kroner. I første pulje fekk 1.519 søkjarar utbetalt over 118 millionar kroner. 1.630 søknader er så langt utbetalte, 345 er avslått, ni er trekt og 270 søknader er framleis under arbeid.

I Ishockeyforbundet er det naturleg nok stor glede over millionane som no kjem inn.

– Dette betyr mykje for klubbane. Det er dei som får pengar, og ikkje oss i så stor grad. Klubbane er vinnarane, det er dei som ikkje fekk spelt sluttspelet og ikkje fekk pengar gjennom ordinære kanalar, seier generalsekretær Ottar Eide til NTB.

Han seier forbundet har hatt god dialog med Lotteritilsynet i heile prosessen og forstod at søknaden var innanfor rammene for ordninga.

Ordninga det no blir utbetalt pengar frå gjeld tapte inntekter i mars og april. Norges Ishockeyforbund måtte avlyse årets sluttspel som følgje av restriksjonane som vart innførte i kampen mot spreiing av koronaviruset.

Den største søknaden som framleis er under behandling stammar frå Skiforbundet og er på 23 millionar kroner.

Justerer

I og med at søknadsbeløpet ikkje overstig den totale ramma for ordninga, har tilsynet opna for å gjennomføre utbetalingane i fleire puljar.

– Heile målet har vore å få ut pengar så raskt som mogleg, og i og med at søknadsbeløpet ikkje vart større enn ramma for ordninga, er det moglegheiter for å dele opp utbetalingane litt, sa Gunn Merete Paulsen til NTB i samband med den første runden med utbetalingar.

Kulturminister Abid Raja opna for at det kunne søkjast om refusjon av tapte billettinntekter, deltakaravgifter og eventuelle meirutgifter arrangørane måtte ha hatt. Samtidig måtte tapa utgjere over 25.000 kroner.

I etterkant vart ordninga kritisert for ikkje å femne breitt nok. Idrettspresident Berit Kjøll har i eit intervju med NTB påpeika at han ikkje omfatta kiosksal, parkeringsavgifter og inntekter frå lokale sponsorar – som gir viktige økonomiske bidrag i idrettsrørsla.

Kulturministeren har varsla at det om kort tid vil komme retningslinjer for ei justering av innretninga på ordninga.

(©NPK)