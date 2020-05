To smittetilfelle i meisterskapsserien i England

sport

Det opplyser English Football League (EFL) søndag. Kva personar og kva klubb det gjeld, blir ikkje offentleggjort.

Dei siste tre døgna har 1.014 personar knytte til dei 24 klubbane på nivå to i engelsk fotball vorte testa.

I meisterskapsserien er det framleis eit uttala mål å spele dei attståande seriekampane. Klubbane planlegg treningsstart utan kontakt måndag. 1. juli blir no nemnd som ein mogleg dato for dei første kampane.

Det er ikkje gjennomført testing for laga på nivå tre og fire i engelsk fotball (League One og League Two). Det tyder at dei ikkje kan starte med gruppetrening, men klubbane har høve til å stille treningsanlegga sine til rådvelde for dei individuelle treningsøktene til spelarane.

Klubbane i League Two har gått inn for å avbryte sesongen, medan det framleis er usemje mellom klubbane i League One om ein skal prøve å spele ferdig.

