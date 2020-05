Alpin-VM blir truleg utsett til 2022

sport

Det er president Giovanni Malago i den italienske olympiske komiteen (Coni) som opplyser at den krevjande situasjonen rundt koronaviruset vil føre til utsetjing av den planlagde meisterskapen. Coni er i praksis idrettsforbundet i landet

– I morgon vil presidenten i Det italienske skiforbundet, Flavio Roda, leggje fram ønsket sitt overfor Det internasjonale skiforbundet (FIS) om å utsetje VM frå februar 2021 til mars 2022, uttalte Malago på den italienske tv-kanalen Rai 2.

Dermed kan det gå mot ein travel vinter for Henrik Kristoffersen og dei andre alpinistane i OL-sesongen. Avgjerda inneber at VM først vil finne stad etter vinter-OL i Beijing. Malago sa at Italias sportsminister Vincenzo Spadafora var informert om Rodas ønske og at han sjølv støtta det fullt ut.

– Det er ei smertefull, men fornuftig avgjerd. Viss vi har problem i oktober eller november, vil vi ikkje vere i stand til å arrangere VM i 2021, la Malago til og viste til koronasituasjonen.

Italia er blant landa som er hardast ramma av koronautbrotet, spesielt nord i landet der vintersporten blir arrangert. I alt 229.858 personar er registrerte smitta og 32.785 personar er døde som følgje av koronaviruset.

Saman med Milano skal Cortina d'Ampezzo òg vere vertskap for vinter-OL i 2026.

