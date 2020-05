Fluorforbod vedteke i FIS-styret – skal teste fram mot sesongstart

sport

Det vart vedteke då styret i FIS heldt videomøte måndag.

Allereie i fjor haust vart det vedteke at eit fluorforbod skulle innførast i alle greiner innan FIS, men styret ser at det kan bli vanskeleg å ha ei nullgrense allereie frå kommande sesong.

I ei pressemelding frå forbundet heiter det at ein skal teste ut ei ny maskin for fluorkontrollar gjennom sommaren, og at resultata derfrå skal vere med på å setje ei grense for kor mykje spor av fluor på skia som skal vere tillate.

Det vil innførast fluorkontrollar i start- og målområda i skirenn allereie frå november i år.

Føre 2021/22-sesongen skal ein evaluere resultata frå den førre sesongen og deretter senke grensa til eit lågast mogleg nivå. Deretter er målet at skisporten skal vere fullstendig fluorfri frå og med 2022/23-sesongen.

