Koronafast Iditarod-vinnar skal stå på pinne for kona etter heimkoma

Wærner vann det prestisjetunge hundekøyringsløpet Iditarod i Alaska i mars. Denne heimreisa måtte han ufrivillig setje på vent som følgje av dei strenge reiserestriksjonane i USA.

Heime i Nord-Torpa sit kona Guro og dei fem barna deira.

– Kona mi har teke hand om 35 hundar, barna og jobben sin som veterinær. Når eg kjem heim, blir «ja, kjære» svaret mitt på alt, seier Wærner humoristisk i eit intervju med det amerikanske nyheitsbyrået AP.

Nyleg vart det klart at Wærner og hundane vil bli transporte heim i eit DC-6-veteranfly frå Braathens S.A.F.E. Heimkoma er førebels sett til 4. juni. Då landar Wærner på Sola.

Datoen er samtidig ikkje spikra endeleg.

– Vi jobbar med å få det formelle på plass. Viss det går i orden, blir det 2. juni som blir reise. Så blir det landing på Sola to dagar etterpå etter eit par mellomlandingar. Eg håpar vi kan setje to strekar under svaret på onsdag, seier pressetalsmann Nils Marius Otterstad til NTB.

Heimreisa har kome i orden etter eit samarbeid mellom Aker Biomarine og Flyhistorisk Museum Sola. DC-6-maskina, som var den første til Braathens S.A.F.E., har stått parkert i Alaska ein del år. Føre returen til Noreg har dei bytt ut nokre vindauge og delar som gjer henne klar for den siste reisa si til Sola.

Flyet frå 1957 har stått parkert i Alaska i fleire år.

Wærners Iditarod-siger vart delvis overskygd av koronapandemien. Virusutbrotet er òg grunnen til at Wærner har vore åleine i Alaska saman med hundane sidan målgangen i Nome 18. mars.

Thomas Wærner har på eitt år vunne alle dei store hundekøyringsklassikarane: Femundløpet, Finnmarksløpet og Iditarod. Ingen har tidlegare klart den bragda.

