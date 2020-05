Superligaen i England avslutta – ulike scenario for avgjerd blir diskutert

sport

Englands fotballforbund (FA) skriv i ei pressemelding at avgjerda om å avslutte sesongane i superligaen og meisterskapsserien er teke i den beste interessa for kvinnefotballen.

Frå før har ein stansa alt ligaspel frå nivå tre og nedover som følgje av koronapandemien.

– Etter eit overveldande tal tilbakemeldingar frå klubbane, er avgjerda om å avslutte 2019/20-sesongen teke i den beste interessa til sporten. Dette vil òg gi klubbane, ligastyret og FA moglegheita til å planleggje, førebu seg og fokusere på neste sesong når fotballen returnerer med 2020/21-sesongen, skriv FA.

Tida framover skal brukast til å diskutere om og korleis ein skal utnemne ein seriemeister, finne ei løysing for opprykk og nedrykk og fordele europacupplassar.

Tre forslag på bordet

Førre veke vart det kjent at FA har skissert tre moglege forslag for å avgjere sesongen i Englands to øvste ligaer. Ifølgje Sky Sports inneber to av dei at Chelsea, der Maren Mjelde Guro Reiten og Maria Thorisdottir spelar, blir seriemeister.

Det inneber at ein avgjer sesongen basert på sportslege prestasjonar og reknar ut eit poengsnitt per kamp. Det tredje forslaget er å annullere sesongen heilt.

Det går for tida føre seg hektisk møteverksemd og diskusjonar rundt kva som er den mest rettferdige avgjerda av sesongen.

Det har ikkje vore spelt superligafotball i England sidan 23. februar som følgje av koronavirusutbrotet. Per no står att det seks fulle serierundar, men laga har spelt ulikt tal med kampar. Birmingham har ni kampar igjen, medan Brighton og serieleiar Manchester City står med seks kampar igjen å spele.

Chelsea blir meister?

City leier serien eitt poeng føre Chelsea, men med éin kamp meir spelt. Dei lyseblå frå Manchester kjem dermed ikkje til å bli seriemeister uansett, sidan Chelsea har fleire poeng i snitt per kamp.

Dersom eitt av dei to forslaga med poengsnitt blir valde, kan Chelsea-trioen Mjelde, Reiten og Thorisdottir altså juble for seriegull.

Det eine av desse forslaga inneber at Liverpool rykkjer ned frå superligaen, medan Aston Villa rykker opp frå meisterskapsserien. Det andre inneber at det ikkje bli nedrykk, men at Villa likevel rykker opp og superligaen blir utvida til 13 lag neste sesong.

Det er ikkje klart korleis FA planlegg å fordele meisterligaplassane i neste sesong dersom sesongen blir annullert.

(©NPK)