«Norske» Alkmaar til angrep på meisterligaavgjerd – går til Uefa

Sesongen i den nederlandske æresdivisjonen i fotball vart førre månad avblåsen og kansellert som følgje av viruskrisa. Ingen vart kåra til seriemeister, og heller ingen lag rykte ned.

Likevel vedtok fotballforbundet i Nederland at Ajax blir tildelt landets eine automatiske plass i gruppespelet i Meisterligaen neste sesong. Det har sett sinna i kok i AZ Alkmaar.

Berre målskilnaden skilde nemleg Ajax og klubben til Svensson, Midtsjø og Evjen då sesongen vart stansa. Og framleis stod att det ni serierundar å spele.

I tråd med vedtaket frå det nederlandske forbundet vil AZ Alkmaar få sjansen til å sikre den attraktive meisterligadeltakinga via kvalifiseringsrundane til turneringa, men ifølgje Sky Sports klarar ikkje AZ-leiinga å slå seg til ro med det.

No har dei sendt brev til toppane i Det europeiske fotballforbundet, i håp om at vedtaket som gir Ajax automatisk plass i gruppespelet blir omgjort. I argumentasjonen frå klubben blir det påpeika at AZ har slått Ajax både borte og heime i Æresdivisjonen denne sesongen.

I så måte meiner klubbleiinga at AZ bør rangerast føre.

