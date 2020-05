sport

72 år gamle Yves Jean-Bart er fråteken alle verv innan fotball både på nasjonalt og internasjonalt nivå i 90 dagar.

Fifa opplyste at den mellombelse utestenginga kjem etter at det er sett i gang «etterforsking av Mr. Jean. Bart», men dei nemnde ikkje kva han blir etterforska for.

Jean-Bart som har vore fotballpresident i landet sidan 2000 fekk beskjed om utestenginga måndag. Utestenginga skjer med umiddelbar verknad, heitte det vidare i pressemeldinga.

(©NPK)