Idretten ber om 500 millionar ekstra i koronastøtte

Det kom fram då Norges idrettsforbund tysdag heldt open time for pressa i kjølvatnet av møtet i Idrettsstyret førre veke.

Kulturdepartementet har så langt sett av éin milliard kroner for å dekkje dei inntektstapa idretten har lide under koronakrisa. Det er ikkje nok, meiner idrettspresident Berit Kjøll.

Nyleg var idretten klare med innspela sine til den justerte støtteordninga som vart presentert i samband med framlegginga av revidert nasjonalbudsjett. Kjøll seier nødhjelpsordninga må bli meir «dekkande».

Det inneber mellom anna eit ønske om at det må opnast for å kompensere eit breiare spekter av inntekter, mellom anna bingo- og basarinntekter. I tillegg er det frå departementet lagt opp til at ordninga skal gjelde inntektstap frå og med 12. mars.

– Vi meiner datoen skal setjast til 5. mars, sa Kjøll tysdag.

Regjeringa opnar vidare i den justerte ordninga for å kompensere opp til 70 prosent av tapte inntekter knytt til kiosksal, parkering og loppemarknad – viktige inntektskjelder for mange aktørar i norsk idrett. Idretten vil ha denne prosenten også endra.

– Vi ber om opptil 90 prosent dekning. For å få den garantien til faktisk å bli ein realitet, må ramma aukast frå éin milliard til 1,5 milliardar, sa Kjøll.

Idretten er heller ikkje tilfreds med at dei ikkje har rett til bidrag frå kompensasjonsordninga som er etablert for næringslivet.

