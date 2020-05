Lyon ankar seriestans til toppdomstolen

sport

Lyon var sterkt usamd i avgjerda 30. april då leiinga i den franske ligaen erklærte årets sesong for over på grunn av koronakrisa. Avgjerda kom etter at regjeringa to dagar tidlegare sa at fotball ikkje kunne takast opp att på grunn av virusutbrotet.

Klubben fekk fredag avslag på behandling av klaga av ein domstol i Paris, som viste til Conseil d'Etat, Frankrikes høgaste administrative domstol for å avgjere saka. Også Amiens, som står i fare for å rykkje ned dersom ikkje serien blir spelt ferdig, har varsla at dei vil anke avgjerda inn for same domstol.

Måndag skreiv Lyon-president Jean-Michel Aulas til Frankrikes statsminister Édouard Philippe og idrettsministeren i landet Roxana Maracineanu og bad dei revurdere avgjerda i samband med dei forventa vidare oppmjukingane av restriksjonane som vart innførte for å avgrense smitten.

– Kan vi tenkje at 2. juni òg er fin moglegheit til å rette opp i feilen om fransk fotball og tillate, under gjeldande smittevernreglar, ei gradvis gjenopptaking av trening og, kvifor ikkje, ta opp igjen 2019-20-sesongen gjennom juli og august, skriv Aulas.

Før fotballen stoppa opp, hadde Lyon slått det italienske storlaget Juventus 1–0 på heimebane i første kamp i åttedelsfinalen i Meisterligaen. Laget var likevel nede på sjuande plass på ligatabellen, og var dermed ikkje kvalifisert for spel i verken Meisterligaen eller Europaligaen.

Fleire andre land i Europa har teke opp att sesongen, mellom anna nabolandet Tyskland som i helga gjennomførte andre runde etter nedstenginga i mars.

