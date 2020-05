Skotsk fotballklubb lèt tilhengjarane avgjere framtida til målvakta

sport

Den 37-årige målvakta er den einaste deltidsproffen i skotsk eliteserie. «Stretch», som han kallast, har ikkje spelt for førstelaget til klubben på over to år, men tilhengjarane ser ut til å sikre han ny kontrakt.

– Særs mogleg det er første gong dette blir gjort i fotballen men vi gir dykk sjansen til å avgjere målvakt Gary Maleys framtid. Kontrakten hans spring ut neste månad, og vi lèt det vere opp til fansen om vi tilbyr «Stretch» ei forlenging, skriv Livingston på Twitter-kontoen sin.

Under er det to knappar å klikke på: «Ja – tilby ham kontrakt» eller «Nei – få ham ut».

Tysdag ettermiddag hadde over 165.000 personar gitt frå seg stemme, og eitt døgn før fristen går ut vendar eit klart fleirtal tommelen opp for veteranmålvakta.

Maley kom til Livingston i 2016, då klubben var på nivå tre i skotsk fotball. Han er tredjeval og har spelt berre ni kampar for klubben som no er etablert i eliteserien.

(©NPK)