United jobbar for å forlengje Ighalos leigeavtale

Leigeavtalen spissen har med United går ut 31. mai, og då skulle sesongen i England i utgangspunktet vore ferdig. På grunn av koronasituasjonen og uvissa rundt når fotballen kan starte opp igjen, ønskjer United å forlengje avtalen.

Ighalo har òg uttalt at han ønskjer å fullføre sesongen i Manchester, men ifølgje britiske medium ønskjer Shanghai Shenhua å hente han tilbake til sesongstarten i Kina.

Dermed jobbar Uniteds representantar denne veka på spreng for å finne ei løysing.

– Vi er i dialog. Dei (Shanghai) har vore fantastiske overfor oss og har late han spele for draumeklubben sin, seier United-manager Ole Gunnar Solskjær til nettstaden til klubben.

Solskjær henta Ighalo på lån på siste dag av overgangsvindauget i januar, etter at stjernespissen Marcus Rashford vart skadd. Ighalo slo til umiddelbart og skåra fire mål på åtte kampar for favorittklubben sin.

– Det har vore ein draum for han, og forhåpentleg kan han fullføre det han starta på for oss, gjerne med eit trofé. Det er ikkje semje om noko for augneblinken. Ligaen deira startar snart, så vi får berre vente og sjå, seier Solskjær.

NTB har vore i kontakt med Ighalos agent Atta Aneke. Han ønskjer ikkje å kommentere dei pågåande forhandlingane mellom Manchester United og Shanghai Shenhua.

