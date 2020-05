Utvidar «Impossible Games» – Ingebrigtsen-brørne i landskamp

sport

Det vart klart då Bislett-sjef Steinar Hoen presenterte dei oppdaterte planane for det koronatilpassa stemnet tysdag.

I utgangspunktet var det alternative Bislett-stemnet tenkt å vare i éin time med eit svært avgrensa tal øvingar, men som følgje av oppmjukinga til styresmaktene av virusrestriksjonane har ein den siste tida funne rom for å utvide omfanget.

Det betyr at startlistene nett no tel 39 namn fordelte på 13 ulike øvingar. Der kjem fram det òg at brørne Ingebrigtsen får med seg Per Svela og Narve Gilje Nordås i ein landskamp på 2000 meter mot fem sterke kenyanarar.

I tillegg skal Filip Ingebrigtsen springe 1000 meter.

Moen spring 25.000 meter

Amalie Iuel skulle etter planen møtt Isabelle Pedersen til duell på 200 meter hekk, men spring i staden 300 meter hekk mot den danske stjerna Sara Slott Petersen og sveitsiske Léa Sprunger.

Som følgje av at reglane for sosial distansering er justerte frå to til éin meter, kan Bislett-sjef Hoen gjennomføre konkurransar med utøvarar i annankvar løpebane.

Sondre Nordstad Moen, som har opphalde seg i Kenya under viruspandemien, skal springe 25.000 meter på Bislett. Undervegs skal han prøve å setje norsk rekord på 20 kilometer og på ein times løp.

På 25.000 meter er europarekorden 1.13.57. Moen håpar å springe på 1.13.45.

Langrennsstjerna Therese Johaug spring på si side for å klare VM-kravet på 10.000 meter, og ho skal dele bane med Moen under løpet sitt.

Moderne teknologi

Med gjennomføringa det no er lagt opp til, blir stemnet utvida frå éin time til to og ein halv time.

Undervegs skal Karoline Bjerkeli Grøvdal prøve seg på den legendariske noregsrekorden til Grete Waitz på 3000 meter. Ho spring åleine, men får hjelp av moderne sekunderingsteknologi i kampen om å slette den over 40 år gamle rekorden.

Same teknologi får òg Moen og Johaug draghjelp av.

Karsten Warholm skal på si side angripe verdsrekorden på 300 meter hekk.

