Uklart kor lenge Haaland blir borte – heftige trenarspekulasjonar

Haaland gav seg cirka 20 minutt før slutt. Han halta med høgrebeinet då han gjekk av banen og tok seg til kneet like før han vart bytt ut.

– Det er ein kneskade, og vi veit ikkje heilt omfanget. Eg trur ikkje han blir lenge borte, sa Favre om Haaland-situasjonen.

Tysklands største avis Bild slo fast etter kampen at Favre ikkje får halde fram i jobben etter denne sesongen. Det gjorde dei under tittelen «Favre-kapitulasjonen: Derfor blir det ikkje eit tredje år med Favre»

I eit TV-intervju kort etter oppgjeret tysdag svarte Favre kryptisk på spørsmålet om kva framtida bringar for han. – Eg skal snakke om det om eit par veke, sa sveitsaren.

Han har kontrakt til sommaren 2021.

Sky-eksperten Lothar Matthäus har denne kommentaren: – Eg tenkte med ein gong at dette betyr at Favre går og at Niko (Kovac) kjem inn.

Borussia er utslått av den tyske cupen. Det same skjedde i Champions League. Tapet mot Bayern tysdag gjorde at seriegullet høgst sannsynleg forsvann.

Favre vann ingen tittel førre sesong utover den ikkje så prestisjetunge tyske supercupen. Borussia speler kamp igjen søndag. Han går borte mot Paderborn, og Haaland blir rekna som svært usikker etter det som skjedde mot Bayern München.

Dei fire beste på sluttabellen får plass i meisterligaen neste sesong. Fem lag er med i den kampen, og Borussia speler vidare under eit visst press.

