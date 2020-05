Usikkert om barne- og ungdomsidrett får svar torsdag

sport

– Om det blir 1. juni, som vi alle håpar på, eller 15. juni står att å sjå. Svaret kjem 28. mai, sa idrettspresident Berit Kjøll tidlegare i veka, men verken helsedirektør Bjørn Guldvog eller Line Vold i FHI ville onsdag love noko svar allereie då.

– Eg kan dessverre ikkje konkretisere tidspunktet. Vi skal både sjå på tidspunkt for opning og på kva måte vi kan tilrå at barne- og ungdomsidretten kan drive meir normalt. Eg trur vi må be om forståing for at de må ha litt tolmod, sa Guldvog til NTB.

Han sa «ingen kommentar» på direkte spørsmål om noko vil bli lagt fram torsdag.

– Dette er noko det blir jobba med, og akkurat no er det ikkje så mykje meir å seie, sa Vold til NTB på spørsmål om tilrådinga.

Siste ord

Helse- og omsorgsdepartementet har bede fagstyresmaktene om å greie ut når det er mogleg å starte med barne- og ungdomsidrett innanfor trygge rammer. Dei er òg bedne om å tilrå ein dato for oppstart. 15. juni var utgangspunktet, men førre veke vart det sendt ut ei pressemelding om at fagstyresmaktene foreslo 1. juni som oppstartsdato. Ho vart seinare trekt tilbake.

Sjølv om råda skulle finnast torsdag, ligg siste ord hos regjeringa.

– Vi gir faglege råd, og så er det regjeringa som tek avgjerda. Sånn er det med det meste vi jobbar med. Vi skaffar kunnskapsgrunnlag så langt det lèt seg gjere og gir råd, sa Vold.

«Ganske snart»

Helseminister Bernt Høie fekk spørsmål om det same på pressekonferansen onsdag, og heller ikkje han ville seie noko om når svaret kjem.

– Vi har varsla at det kjem ei vurdering ganske snart. Oppdraget er gitt til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og det kjem snart, sa han.

(©NPK)