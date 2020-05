Ny NFF-rapport: Lite nærkontakt i kampsituasjon

sport

Konklusjonane, som vart presenterte på nettsidene til forbundet torsdag, baserer seg på at fagpersonar i NFF har analysert åtte fotballkampar i barne- og ungdomsfotballen på video.

I to av kampane vart det spelt femmarfotball, i to andre sjuarfotball, medan det i dei fire siste vart spelt høvesvis niarfotball og ellevarfotball. I analysen som er gjord vart det sett nærare på nærkontakt i ope spel, varigheit av nærkontakt i ope spel og nærkontakt etter dødballar.

«Det totale materialet slår fast at det er lite kontakt i fotballspillet. 83,5 prosent av de totale nærkontakter i åpent spill varer i ett sekund eller mindre», heiter det i konklusjonane.

I snitt er ein spelar i nærkontakt 8,4 gonger i løpet av ein kamp. For laget tilseier dette 2,0 nærkontaktar per minutt og 0,3 nærkontaktar per spelar per minutt.

(©NPK)