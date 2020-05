Spanske styresmakter opnar for fotball med publikum frå sesongstart

sport

– Vi har ikkje avvist det, ikkje i det heile. Akkurat no er vi opptekne av å fullføre denne sesongen, og vi er samde om at det er best å gjere det med tomme tribunar, men så må vi tilpasse oss ein ny normalsituasjon, og då vil det vere mogleg å sleppe tilhengarane inn på tribunane igjen, så lenge det blir gjort i tråd med dei gjeldande smitteverntiltak, seier Irene Lozano til radiostasjonen Cope.

Ho er president i Spanias idrettsråd og er dermed det næraste landet har ein idrettsminister.

Ho lovar ikkje stappfulle tribunar, slik mange av La Liga-laga er vande til å ha veke etter veke.

Sosial distanse

– Avhengig av korleis epidemien utviklar seg kan vi byrje å sjå på moglegheita for å sleppe eit visst tal tilskodarar inn på stadion under kampane. I byrjinga må det gjerast slik at sosial distanse kan haldast oppe, og det kan òg bli påbod om å bruke hanskar og munnbind, seier ho.

– Vi må finne ein måte å gjere det på ein trygg måte, og det bør ikkje vere for vanskeleg, for i global samanheng har Spania vore tonegivande i å arrangere store idrettshendingar på ein trygg måte. Vi ønskjer å vise veg og eksportere ein modell for ein ny æra med trygg idrett.

Opnar for medium

Det er planar om å spele spanske toppseriekampar igjen frå midten av juni, etter tre månaders pause. Det blir utan tilskodarar, men Lozano seier at ein planlegg å sleppe inn journalistar for å dekkje kampane.

– Ligaen er ei viktig hending som mange er oppteke av, og fordi utviklinga i smittesituasjonen er veldig god vurderer vi no å la media få dekkje kampane. Vi meiner at det kan gjerast utan å gi avkall på sosial distanse, seier ho.

Laga i La Liga blir venta å få klarsignal for full trening med kontakt frå neste veke.

Barcelona toppa tabellen då sesongen vart avbroten, to poeng føre Real Madrid. Martin Ødegaards lag Real Sociedad er på fjerdeplass og kjemper om plass i meisterligaen i neste sesong.

