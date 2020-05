Danskane forbløffar med virtuelle tilskodarar

sport

Sarpsborg-profil Patrick Mortensen berga kvelden for heimelaga med utlikninga si på Ceres Park i Aarhus.

Tribunane var naturlegvis tomme, men AGF skapte likevel ei stemning med jublande fans frå videoskjermar som var sett opp på den eine langsida.

No får nyvinninga internasjonal merksemd. Spanske Marca kallar ideen for eit «banebrytande initiativ», medan amerikanske medium som Business Insider, Fox Sports og Yahoo stiller spørsmål om AGF har funne løysinga på sport utan fans.

– Det er logistiske utfordringar ved det, men kreative hovud i klubbar verda over vil tenkje: «Kan vi kopiere dette?» Eller endå betre: «Kan vi bruke konseptet?» skriv Yahoo Sports.

– Tolv poeng for kreativitet!

AGF samarbeider med videoplattforma Zoom, og saman har dei bygd ein 40 meter lang videovegg, som viser rundt 200 fans, som sit heime og heiar.

AGF-trenar David Nielsen er glad for initiativet til klubben. – Eg er sikker på at dette betydde noko for spelarane, at det skapte litt alternativ 2020-stemning, sa han etter 1-1-kampen mot Randers.

Mortensen sa dette om den første kampen etter koronapausen:

– Eg opplevde ikkje kampen så annleis frå det vanlege, for vi har førebudd oss lenge på dette. Det er eit mentalt spørsmål å finne fram til den ekte kjærleiken for fotball. Det skal ikkje vere om det er tilskodarar eller ei som avgjer om ein gidd å spele fotball, sa Mortensen.

Ironisk nok var det større problem med å få formidla TV-signalet til alle som hadde venta på den danske serieopninga.

(©NPK)