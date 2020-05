Fryktar fråfall og redusert tilbod i idretten – ber om nye 300 millionar

sport

Idrettspresidenten strålte om kapp med sola på Voldsløkka i Oslo torsdag etter at ho hadde fått beskjeden om alle under 19 år kan starte tilnærma normal trening frå 1. juni.

– Det var ei veldig god melding for alle barn og unge. Eg hadde ikkje tort å håpe på dette, seier Berit Kjøll til NTB.

Samtidig meiner ho det må meir pengar på bordet for å hindre at laga og klubbane i landet går i kneståande etter tre månader i koronadvale.

– Viss vi ikkje får dei økonomiske kompensasjonsordningane til å treffe idrettslag, klubbar og alle som blør, vil vi sjå at vi får eit avgrensa tilbod når vi skal gjenopne for fullt. Då får vi eit snevrare tilbod, og då er vi inne i ein vond sirkel. Og det må vi for all del unngå, seier Kjøll.

Friske millionar

Ho har klare forventningar til styresmaktene, som allereie har jekka opp tilskota, mellom anna i revidert nasjonalbudsjett. Kjøll meiner at ein del av ordningane framleis ikkje treffer godt nok.

– Vi må ha 300 nye, friske millionar kroner som skal til grasrota for å møte det akutte likviditetsbehovet ute i klubbane og laga, seier Kjøll. Ho viser til at klubbar har store faste utgifter, mellom anna til hallar og baner, som no ikkje blir dekt.

Idrettspresidenten meiner det var heilt nødvendig med ei opning av idretten for unge utøvarar no for å avgrense fråfallet, men innser at koronasituasjonen kan bety at mange ungdommar er tapt for idrettsrørsla.

– Det er eit fråfall der, men det er vanskeleg å vite kor stort det blir. Derfor blir det utruleg viktig at alle idrettslag er flinke til å etablere gode tilbod og at foreldre og frivillige stiller opp for å få hjula i gang igjen, seier ho.

Forventar fråfall

Ein av klubbane som må bruke betydelege ressursar på å rekruttere barn og unge, er Sagene IF i Oslo. Klubben har permittert alle faste tilsette og har eit inntektsbortfall så langt på 1,5 millionar kroner.

– Det har vore færre på treningane under dei restriksjonane som har vore. Vi ser for oss at vi kjem til å få eit større fråfall enn det som er naturleg, og det gjeld spesielt dei eldste ungdommane, seier fotballansvarleg Tommy Øyen i Sagene IF.

Han er spent på kor mange av dei som ikkje har betalt treningsavgifta under koronakrisa, som vel å komme tilbake.

– Vi har 60-70 prosent auke i uteståande treningsavgifter ut frå ein normalsituasjon. Sannsynlegvis er det fleire som vil ha problem med å betale avgiftene, seier Øyen.

