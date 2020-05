Juventus og Liverpool heidra offera for Heysel-katastrofen

sport

– Ordet «Heysel» er eitt av dei vi aldri kan og aldri får gløyme, skreiv Juventus på nettstaden sin.

– Det har gått 35 år, men alle som var der, alle som såg TV-bilda og til og med alle som ikkje var fødde, men som seinare har lese om det som skjedde, treng berre å sjå eller høyre det ordet for at minna skal komme tilbake. Det utrulege, det skrekkelege skjedde på nokre augneblinkar. Angrepet, trengselen for å komme unna, muren som kollapsa. Panikken, heiter det vidare.

39 menneske, dei aller fleste av dei Juventus-tilhengjarar, mista livet då det braut ut panikk på tribunen før europacupfinalen for serievinnarar mellom Juventus og Liverpool 29. mai 1985. Panikken vart forårsaka av Liverpool-tilhengjarar som gjorde utfall mot tribuneseksjonen til italienarane, og i trengselen som oppstod, rasa delar av tribunen saman.

Konsekvensar

I tillegg til dei 39 døde vart om lag 600 menneske skadde. Av dei døde var 32 italienarar, fire belgiarar, to franskmenn og ein brite. Den yngste var berre 11 år gammal.

For å forhindre ytterlegare valdshendingar vart det bestemt at kampen skulle spelast, og Juventus vann 1-0. Hendinga førte til at alle engelske klubbar vart utestengde frå europacupturneringane i fem år, og Liverpool i ytterlegare eitt år.

Heysel-tragedien førte til langt betre organiserte tiltak mot tribunevalden som hadde heimsøkt europeisk fotball i ei årrekkje. Det vart den siste fotballkampen på Heysel stadion, som nokre år seinare vart rive og erstatta av ein moderne stadion som vart kalla opp etter kong Baudouin.

Flagget på halv stong

Liverpool etablerte i 2010 ei minnetavle for offera på Dalglish-tribunen på stadionet sitt, og der blir det lagd ned blomstrar ved kvar årsdag for tragedien, også fredag. Det vart òg flagga på halv stang på Anfield Road, ifølgje nettstaden til klubben.

– I dag viser vi respekt til dei som mista livet på Heysel. Som klubb hugsar og ærar vi dei og alle som vart påverka av tragedien. Dei er i tankane våre og vil aldri bli gløymde, seier kommunikasjonsdirektøren i klubben Susan Black.

Klubben nemner òg alle dei døde ved namn.

