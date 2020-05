Mogleg Søderlund-debut 14. juni – svensk fotball fekk klarsignal

sport

Fredag kom stadfestinga frå svenske styresmakter på det fleire svenske aviser melde torsdag: Avspark for seriesesongen på toppnivå for menn kan komme 14. juni, to dagar før Noreg går i gang.

Den øvste divisjonen for kvinner i Sverige er å venta å starte to veker seinare.

– Det blir tydeleg kva som er viktig i kvardagen til menneske. Eg har høyrt eit stort engasjement for idretten og ikkje minst å få tilbake eliteidretten, sa idrettsminister Amanda Lind på eit pressemøte fredag.

Svenskane valde å utsetje sesongopninga 19. mars, men det var etter ein kortare periode lov å spele treningskampar. Det vart så stoppa. I Sverige har fotballen venta lenger på ein restart enn i Danmark og Noreg. Den danske Superligaen tok til igjen torsdag.

I Noreg blir Eliteserien sparka i gang 16. juni. Fotballspelarane går ein hektisk periode i møte. Kampprogrammet kjem til å vere veldig tett.

Det er ikkje aktuelt med tilskodarar på kampane i Sverige framover.

(©NPK)